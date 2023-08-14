​Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії стосовно побиття військового в одній з військових частин у Одеській області. Відомо, що потерпілого госпіталізували.

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ДБР опитали свідків та потерпілого

Повідомлення про те, що через бійку у військовій частині, до лікарні госпіталізували військовослужбовця із забоями голови, надійшло 12 серпня 2023 року.

Працівники ДБР відразу відреагували на повідомлення та провели невідкладні слідчі дії на території частини, вилучили відео, опитали свідків та потерпілого у лікарні.

За його словами, тілесні ушкодження завдав відповідальний по військовій частині.

Наразі проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

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