Інцидент трапився ввечері 24 червня 2023 року на полігоні у Великих Мостах у Львівській області. Про побиття прикордонника Назара Матвіїшина заявила його сестра Марта Матвіїшин. За її словами, побив її брата капітан Іван Зазульчак.

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Офіцеру повідомили про підозру

Державне бюро розслідувань встановило, що ввечері 24 червня офіцер вдарив солдата, коли побачив, що той справляє природну потребу просто неба та неподалік намету. За даними ДБР, таким вчинком офіцер хотів:

навчити підлеглого правил поведінки;

підвищити власний авторитет серед військовослужбовців.

Внаслідок удару військовий зазнав закритого розриву печінки та забою підшлункової залози. Його прооперували, солдат перебуває в лікарні.

Офіцеру повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років,

– запевнили в ДБР.

За їхніми даними, вже подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Що відомо про інцидент