Під час бою воїн отримав контузію, наразі він у безпеці. Історію дивовижного порятунку захисника розповіли у мережі.
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Є неймовірна новина! Один із хлопців, який зник безвісти під час штурмових дій, якого ми, на жаль, "поховали", щойно вийшов на наші позиції пішки, живий! Він повзком вибирався 8 днів! Це просто чудо, я таке бачив тільки у фільмах! Щоб ви розуміли, яке це диво – за весь час повномасштабної війни це перший випадок у бригаді,
– йдеться у повідомленні.
Даних про те, яка саме бригада, напрямок, а також імені воїна – не називають. Зазначають, що побратими вже втратили надію на те, що зниклий боєць міг вижити.
"Молився, щоб не знайшли": воїн опинився на позиціях ворога
"Зазвичай чекають 1 – 2 дні, і якщо боєць не повертається, то це майже у 90% випадках – загиблий, до тіла якого немає можливості підійти, або лише в 10% випадків – полонений", – йдеться у повідомленні.
Натомість, як виявилось, захисник отримав контузію і опинився фактично на позиціях росіян.
Хлопець був контужений. Забіг майже до окупантів, знайшов покинуті підвали і переховувався там. У нього не було запасу їжі та води на 8 днів, тому він шукав хоч якусь їжу в покинутих приміщеннях. Чув голоси росіян, які були від нього на відстані до 100 метрів, у сусідніх будинках, та просто молився, щоб його не знайшли, – зазначають адміністратори каналу.
Більше інформації про дивовижний порятунок воїна обіцяють розповісти згодом , коли той відпочине та відновиться після пережитого.
Головне про ситуацію на фронті
- Сили оборони успішно просуваються поблизу Бахмута. Наразі активні бої тривають біля Кліщіївки, там наші оборонці закріплюються на позиціях. За останню добу захисники просунулись на понад кілометр на Бахмутському напрямку.
- За даними Генштабу, за добу на фронті відбулось 30 бойових зіткнень. Росіяни зосереджують основні свої зусилля на 4 напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському.