Обидчиком оказался 38-летний черновчанин. Об этом 24 Каналу рассказали в пресс-службе полиции Черновцов.

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Мужчине грозит штраф

Нарушителя привлекут к административной ответственности. Событие квалифицировали как хулиганство. Однако размер наказания установит суд.

Согласно кодексу об административных правонарушениях, за мелкое хулиганство можно получить штраф от трех до семи необлагаемых минимумов или арест на 15 суток.

Обидчик может получить более серьезное наказание

Ранее военный отмечал, что это дело так просто не оставит. Он пойдет на медицинскую экспертизу, поскольку нос отек и болит. Подозревает, что нос сломан.

В полиции отметили, что если экспертиза подтвердит серьезные телесные повреждения, дело действительно могут переквалифицировать.

Избиение военного в Черновцах: что известно

Мужчина возмутился, что боец якобы занял его место на парковке. После этого злоумышленник ударил военного в лицо, выкрикнув ему фразу "Вы за***ли, военные".

Воин признался, что не ожидал такой реакции, потому что ситуация возникла внезапно. Из-за снегопада его машину заносило, поэтому военный попросил мужчину немного подождать. Но тот сразу применил кулаки.

Воин отмечает, что мужчина на КИА оскорбил не только его, но и всех военных. Поэтому от него ждут как минимум извинений.

Военного избили и в Хмельницком

Ранее 2 апреля в соцсетях появилось видео, на котором священники УПЦ МП в церкви в Хмельницком избили военного. Попы набросились на Артура Ананьева, который с начала полномасштабного вторжения ушел добровольцем на фронт в составе 19 стрелкового батальона.

Конфликт возник, потому что военный адекватно спросил, сколько людей еще должно погибнуть, чтобы они перестали ходить в Московский патриархат. В УПЦ МП обвиняют Ананьева в провокации и даже написали заявление в полицию. Полиция открыла дело против военного.

Священнику УПЦ МП полиция сообщила о подозрении. Впоследствии появилась информация, что поп мог бежать из Хмельницкого.