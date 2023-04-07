Муж возмутился, что боец якобы занял его место на парковке. Поэтому злоумышленник ударил военного в лицо, выкрикнув ему фразу "Вы за***ли, военные".
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Об этой ситуации рассказал брат пострадавшего военный Александр Ставчанский. Он призвал местных жителей помочь найти авто обидчика.
Не поделил стоянку и нецензурными словами оскорбил моего брата, который вслед услышал слова "Вы за**али военные", после чего ударил в лицо моего брата, и скрылся с места происшествия,
– рассказал Ставчанский.
Машина обидчика / Фото Олександра Ставчанского