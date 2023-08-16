Хелен увечері 15 серпня була на вулиці у центрі Львова. Вона вечеряла та спілкувалася зі своїм коханим по відеозв'язку.
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Раптом до Хелен підійшов агресивний незнайомець. Коли військова попросила його відійти, чоловік накинувся та вдарив її у носа. При цьому він запитав: "ти шо, п****р?".
Від удару Хелен втратила координацію, і він вдарив її ще декілька разів, поки їй не вдалося відійти на декілька метрів,
– мовиться у повідомленні.
Відразу після нападу Хелен розповіла своїм підписникам, що вся закривавлена.
У поліції розповіли, що Хелен, яка написала заяву, наразі перебуває у них та дає свідчення.