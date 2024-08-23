Могутній, рідний, безпощадний, – Сирський привітав українців з Днем Державного прапора

Сьогодні в Україні відзначають День Державного Прапора. З цим святом українців привітав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Генерал-полковник наголосив, що жовто-блакитний прапор України – могутній, рідний та безпощадний.

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Сирський привітав народ України із Днем Державного Прапора

День Державного Прапора – один із найголовніших символів України. Головнокомандувач Збройних Сил України зранку 23 серпня звернувся до українців та привітав їх зі святом.

У своєму дописі Олександр Сирський описав, яким є наш жовто-блакитний стяг.

Могутній – на броні українських танків. Рідний – на пікселі наших воїнів. Безпощадний – на крилі бойового літака,

– написав він.

За його словами, наш український прапор – "символ свободи над звільненою землею і вогонь помсти на щиті полеглого побратима".

Він (прапор України – 24 Канал) – символ нашої Перемоги,

– наголосив головнокомандувач Сил оборони.

Додамо, що президент Володимир Зеленський також привітав громадян нашої держави із Днем Державного Прапора України. Традиційно, в офіційних соцмережах глави держави зранку 23 серпня з'явилося вітальне відео. На кадрах показали моменти визначних для нашої країни подій, у яких українців супроводжує синьо-жовтий прапор як символ єднання, надії, відваги та незламності.

Синьо-жовтий – єднає, синьо-жовтий – надихає, синьо-жовтий – це Україна. З Днем Державного Прапора, Україно,

– зазначив президент.

Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора: дивіться відео

Зауважимо, що у телеграм-каналі Верховної Ради України до важливої дати вшанування символу нашої Незалежності – Державного Прапора – оприлюднили 4 факти, які пов'язують державний символ із цим законодавчим органом.

24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради України народний депутат Роман Лубківський запропонував внести синьо-жовтий прапор до парламенту та встановити його у сесійній залі і на куполі Верховної Ради України Цього ж дня велетенське синьо-жовте полотнище Національного Прапора, який символізував розрив із тоталітарним минулим було внесено до зали парламенту.

на позачерговій сесії Верховної Ради України народний депутат запропонував внести синьо-жовтий прапор до парламенту та встановити його у сесійній залі і на куполі Верховної Ради України Цього ж дня велетенське синьо-жовте полотнище Національного Прапора, який символізував розрив із тоталітарним минулим було внесено до зали парламенту. Розмір Прапора Незалежності України, який було розміщено на будівлі українського парламенту у 1991 році становив 8х4 метра. Тепер цей прапор зберігається у почесному порталі, у кулуарах Верховної Ради України. Це – реліквія всієї України.

Незалежності України, який було розміщено Тепер цей прапор зберігається у почесному порталі, у кулуарах Верховної Ради України. Це – реліквія всієї України. Прапор Незалежності України, який було розміщено на будівлі Верховної Ради України у 1991 році , був пошитий представницями Київської жіночої громади "Руху" та освячений на Софіївській площі патріархом Київського патріархату Володимиром (Романюком).

та освячений на Софіївській площі патріархом Київського патріархату 22 січня 2020 року на День Соборності України відбувся урочистий захід із започаткування традиції підняття Державного Прапора України перед будівлею Верховної Ради України.

Цінуємо Прапор України. Бережемо Прапор України. Переможемо – з Прапором України,

– наголосили у пресслужбі Верховної Ради України.