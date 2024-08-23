Могучий, родной, беспощадный, – Сырский поздравил украинцев с Днем Государственного флага

Сегодня в Украине отмечают День Государственного Флага. С этим праздником украинцев поздравил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Генерал-полковник отметил, что желто-голубой флаг Украины – мощный, родной и беспощадный.

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Сырский поздравил народ Украины с Днем Государственного Флага

День Государственного Флага – один из главных символов Украины. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины утром 23 августа обратился к украинцам и поздравил их с праздником.

В своей заметке Александр Сырский описал, каким является наш желто-голубой флаг.

Мощный – на броне украинских танков. Родной – на пикселе наших воинов. Беспощадный – на крыле боевого самолета,

– написал он.

По его словам, наш украинский флаг – "символ свободы над освобожденной землей и огонь мести на щите павшего собрата".

Он (флаг Украины – 24 Канал) – символ нашей Победы,

– подчеркнул главнокомандующий Сил обороны.

Добавим, что президент Владимир Зеленский также поздравил граждан нашего государства с Днем Государственного Флага Украины. Традиционно, в официальных соцсетях главы государства утром 23 августа появилось поздравительное видео. На кадрах показали моменты выдающихся для нашей страны событий, в которых украинцев сопровождает сине-желтый флаг как символ единения, надежды, отваги и несокрушимости.

Сине-желтый – объединяет, сине-желтый – вдохновляет, сине-желтый – это Украина. С Днем Государственного Флага, Украина,

– отметил президент.

Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного Флага: смотрите видео

Заметим, что в телеграмм-канале Верховной Рады Украины к важной дате чествования символа нашей Независимости – Государственного Флага – обнародовали 4 факта, которые связывают государственный символ с этим законодательным органом.

24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховной Рады Украины народный депутат Роман Лубкивский предложил внести сине-желтый флаг в парламент и установить его в сессионном зале и на куполе Верховной Рады Украины В этот же день огромное сине-желтое полотнище Национального Флага символизирующий разрыв с тоталитарным прошлым было внесено в зал парламента.

на внеочередной сессии Верховной Рады Украины народный депутат предложил внести сине-желтый флаг в парламент и установить его в сессионном зале и на куполе Верховной Рады Украины В этот же день огромное сине-желтое полотнище Национального Флага символизирующий разрыв с тоталитарным прошлым было внесено в зал парламента. Размер Флага Независимости Украины, который был размещен на здании украинского парламента в 1991 году составлял 8х4 метра. Теперь этот флаг хранится в почетном портале, в кулуарах Верховной Рады Украины. Это – реликвия всей Украины.

Независимости Украины, который был размещен Теперь этот флаг хранится в почетном портале, в кулуарах Верховной Рады Украины. Это – реликвия всей Украины. Флаг Независимости Украины, который был размещен на здании Верховной Рады Украины в 1991 году , был пошит представительницами Киевской женской общины "Руха" и освящен на Софиевской площади патриархом Киевского патриархата Владимиром (Романюком).

и освящен на Софиевской площади патриархом Киевского патриархата 22 января 2020 года в День Соборности Украины состоялось торжественное мероприятие по началу традиции поднятия Государственного Флага Украины перед зданием Верховной Рады Украины.

Ценим Флаг Украины. Бережем Флаг Украины. Победим – с Флагом Украины,

– подчеркнули в пресс-службе Верховной Рады Украины.