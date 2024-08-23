Генерал-полковник наголосив, що жовто-блакитний прапор України – могутній, рідний та безпощадний.
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Сирський привітав народ України із Днем Державного Прапора
День Державного Прапора – один із найголовніших символів України. Головнокомандувач Збройних Сил України зранку 23 серпня звернувся до українців та привітав їх зі святом.
У своєму дописі Олександр Сирський описав, яким є наш жовто-блакитний стяг.
Могутній – на броні українських танків. Рідний – на пікселі наших воїнів. Безпощадний – на крилі бойового літака,
– написав він.
За його словами, наш український прапор – "символ свободи над звільненою землею і вогонь помсти на щиті полеглого побратима".
Він (прапор України – 24 Канал) – символ нашої Перемоги,
– наголосив головнокомандувач Сил оборони.
Додамо, що президент Володимир Зеленський також привітав громадян нашої держави із Днем Державного Прапора України. Традиційно, в офіційних соцмережах глави держави зранку 23 серпня з'явилося вітальне відео. На кадрах показали моменти визначних для нашої країни подій, у яких українців супроводжує синьо-жовтий прапор як символ єднання, надії, відваги та незламності.
Синьо-жовтий – єднає, синьо-жовтий – надихає, синьо-жовтий – це Україна. З Днем Державного Прапора, Україно,
– зазначив президент.
Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора: дивіться відео
Зауважимо, що у телеграм-каналі Верховної Ради України до важливої дати вшанування символу нашої Незалежності – Державного Прапора – оприлюднили 4 факти, які пов'язують державний символ із цим законодавчим органом.
- 24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради України народний депутат Роман Лубківський запропонував внести синьо-жовтий прапор до парламенту та встановити його у сесійній залі і на куполі Верховної Ради України Цього ж дня велетенське синьо-жовте полотнище Національного Прапора, який символізував розрив із тоталітарним минулим було внесено до зали парламенту.
- Розмір Прапора Незалежності України, який було розміщено на будівлі українського парламенту у 1991 році становив 8х4 метра. Тепер цей прапор зберігається у почесному порталі, у кулуарах Верховної Ради України. Це – реліквія всієї України.
- Прапор Незалежності України, який було розміщено на будівлі Верховної Ради України у 1991 році, був пошитий представницями Київської жіночої громади "Руху" та освячений на Софіївській площі патріархом Київського патріархату Володимиром (Романюком).
- 22 січня 2020 року на День Соборності України відбувся урочистий захід із започаткування традиції підняття Державного Прапора України перед будівлею Верховної Ради України.
Цінуємо Прапор України. Бережемо Прапор України. Переможемо – з Прапором України,
– наголосили у пресслужбі Верховної Ради України.