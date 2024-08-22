Гарант заслушал доклад Сырского по оперативной ситуации во всех районах активных действий. О деталях своего визита и совещание с Главкомом Сил обороны гарант сообщил в четверг, 22 августа.

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Президент посетил приграничье Сумщины и заслушал доклад Сырского

По словам президента, Главнокомандующий ВСУ доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий, и в частности на самых жестких направлениях фронта.

Также Сирский сообщил о шагах по усилению обороны на 2 направлениях. Собственно, речь идет о Торецком и Покровском направлениях.

В определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт, и имеем пополнение обменного фонда,

– отметил Зеленский.

Также с президентом поговорил и глава Сумской ОГА. Он доложил о ситуации в регионе после начала операции на Курщине. "Наблюдается уменьшение обстрелов из ствольного оружия и уменьшение жертв среди гражданских", – добавил президент.



Лидер государства отметил, что особое внимание уделили координации действий между военными, полицией и ГСЧС в приграничье. В частности, для организации гуманитарных конвоев в определенные районы Курской области.