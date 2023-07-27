День тих людей, чия професія – бути захистом життя: Зеленський і Залужний привітали медиків

Володимир Зеленський, Валерій Залужний та українські генерали дякують українським медикам у їхнє професійне свято.

Президент зауважив, що сьогодні день тих людей, чия професія – бути захистом життя. Саме в цій роботі чи не найкраще видно, що таке цивілізованість, людяність і як люди вміють жити й працювати заради інших людей.

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Україна вітає медичних працівників

Я дякую вам, шановні українські медики, за вашу професійність, за ваше служіння й за кожне врятоване вами життя. За всі ці безмежні світи, які видно в очах і дітей, і дорослих, і воїнів, і цивільних – усіх, кого ви врятували. Дякую вам! Бажаю вам сили й незмінної вдячності всіх наших людей, усієї України. Бажаю вам перемоги,

– сказав президент.

Головнокомандувач Валерій Залужний додав, що цінує роботу медиків на фронті та в тилу. Адже на їхніх плечах здоров'я наших громадян: воїнів, цивільних та дітей.

Сьогодні та повсякчас дякую нашим янголам війни. Лікарям, медсестрам і медбратам, парамедикам, усім працівникам сфери охорони здоров’я за відданість справі та цілодобову працю,

– написав він.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв також висловив вдячність нашим медикам. Він наголосив, що вони справжні герої сучасності, які несуть на своїх плечах важку відповідальність за здоров'я та життя наших військових.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук теж привітав медичних працівників з професійним святом. Окремо він привітав і свою маму, яка теж медичний працівник.

У вас мало часу на спокій та відпочинок, емоції і навіть страх. І вдень, і вночі ви на посту, аби встигнути на допомогу хворому чи пораненому: чи то на прийомі в поліклініці, чи в операційній, чи в польовому шпиталі, чи безпосередньо на передовій. Дякую вам, янголи-охоронці!,

– сказав Олещук.

Під час поїздки у Дніпро Зеленський вручив медикам нагороди

У межах робочої поїздки у Дніпропетровську область 27 липня Володимир Зеленський відвідав медичний заклад, де лікуються українські захисники, зустрівся з лікарями та привітав їх із Днем медичного працівника.

На честь свята президент вручив медичним працівникам державні нагороди та відзнаки.

Зокрема, відзнаку Президента України "Хрест бойових заслуг" отримав генерал-майор медичної служби Андрій Верба, під керівництвом якого було врятовано життя сотень поранених українських військовослужбовців.

Андрій Верба особисто виконав понад 460 оперативних хірургічних втручань, пов’язаних із вогнепальними та проникними осколковими пораненнями та іншими хірургічними патологіями різного ступеня важкості.