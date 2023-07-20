Про це 24 Каналу розповів Роман на позивний "Йода" – військовий лікар з 57 окремої мотопіхотної бригади. Також військовий поділився своїм досвідом одужання від поранення, яке він отримав під час звільнення Херсонщини.

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Як працюють лікарі на фронті

Лікар у ЗСУ – це людина з аптечкою і автоматом, але дуже багато залежить від того, на якій посаді та де саме він або вона будуть виконувати свою роботу.

Зазвичай військовий лікар не повинен бути на передовій. Його місце – друга лінія і далі. Але, за словами Романа, існує багато лікарів, які обирають бути саме на передовій.

"Лікарі можуть досить часто опинятися на передовій. Наприклад, коли потрібно приїхати і забрати пораненого. Кінцева точка, до якої лікар добирається на транспорті, зазвичай і є передовою, бо далі можна йти тільки пішки. Але є й такі лікарі, які готові йти пішки", – розповів бойовий медик.

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Рік тому, під час боїв поблизу Гірського, коли 57 бригада була в оточенні, "Йоді" траплялися воїни, які навіть пораненими відмовлялися від надання медичної допомоги.

"Один із таких військових просто-таки стікав кров'ю, але попросив лише жгут, щоб воювати далі. Мовляв, там його хлопці, і він не може їх покинути", – поділився історією лікар.

На всі спроби Романа переконати військового, що в такому стані від довго не протягне, той відповідав, що йому не треба довго жити, йому треба закінчити бій. Такі ситуації траплялися "Йоді" доволі часто.

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Найчастіші поранення у військових

За спостереженнями Романа, переважна більшість поранень трапляються під час артилерійських та мінометних обстрілів наших позицій. Однак останнім часом суттєво збільшилась кількість контузій.

Важкі контузії є великою проблемою. Для того, щоб одужати від них, потрібно багато часу. Окрім фізичних пошкоджень, такі травми суттєво впливають ще й на психіку.

"Йода" згадує, як під час звільнення Херсонщини ворожа міна впала від нього в півтора метрах. Після настільки загрозливої ситуації Роман ще близько місяця чув звук цієї міни уві сні й подумки постійно повертався до цієї ситуації.

"Саме цим і небезпечні такі контузії. Вони травмують психіку так, що людина намагається зробити все, щоб ніколи не потрапити в подібні умови. Після цього військовим потрібно переступити через себе, щоб продовжувати виконувати свою роботу", – пояснив "Йода".

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