День українських ВМС: чи зможемо захистити себе на морі

4 липня в Україні традиційно відзначається День Військово-морських сил ЗСУ. Цього літа українські ВМС та їх союзники вкотре опинилися у центрі уваги через зухвалі дії російських окупантів, а Чорне море нині фактично є потенційним театром військових дій.

Валіза без ручки

Українське мореплавство у Чорному морі має давню історію та традиції. У наші дні їх продовжувачем є ВМС ЗСУ. Український військовий флот виник на початку 90-х після розвалу СРСР та могутнього уламка ВМС цієї тоталітарної держави – Чорноморського флоту.

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Наявність потужного воєнного монстра у закритому морі не мало практичного значення й було, де-факто, реліктом мегаломанії Кремля та продуктом "Холодної війни", коли СРСР замість того, щоб будувати для власних громадян достойне житло з туалетом не на вулиці, витрачав шалені гроші на крейсери та фрегати.

Питання розподілу колишнього Чорноморського флоту СРСР між Україною та Росією перетворилося на довгограючу мильну оперу у 90-і та стало міною сповільненої дії вже у наш час, коли російські військові бази на українській території стали плацдармом для диверсійної спецоперації з окупації Криму.

Окупація Криму

Події зими – весни 2014 року стали великим випробуванням для ВМС ЗСУ – українські моряки виявились не готовими до російської агресії й були переможені практично без бою – 51 військовий корабель українського військово-морського флоту був захоплений окупантами й лише 10 кораблів (разом з флагманом ВМС – фрегатом "Гетьман Сагайдачний") уникли сумної долі заручників. Героїчне відбиття атак російських командос моряками тральщика "Черкаси" стало легендарним, але лише поодиноким епізодом.

Легендарне виконання пісні Сергія Михалка екіпажем тральщика "Черкаси":

Третина українських моряків зрадила військовій присязі й перейшла на бік окупантів, ще стільки ж вирішили звільнитись з лав ВМС ЗСУ. Лише третина особового складу залишилась вірною присязі.

Відродження українського флоту

Після евакуації ВМС ЗСУ з Криму новим центром дислокації стала Одеса. Тоді ж постало питання про реформу військово-морських сил України. У 2018 році була нарешті розроблена, а на початку 2019-го представлена довгострокова стратегія розвитку ВМС. Згідно з планом, неповороткий радянський спадок має перетворитись на сучасні військово-морські сили.

Побудовані згідно стандартів НАТО, вони мають три великі складові – надводні сили, морська піхота та морська авіація. Саме на них покладено завдання по встановленню контролю над територіальними водами (12 морських миль) та захисту національних інтересів у виключній морській економічній зоні України (200 морських миль).

ВМС – гордість України:

Протидія Росії

Реалізації цих планів активно перешкоджає Росія. Держава-агресор після захоплення українського Криму не зупиняється на досягнутому й продовжує планомірну повзучу окупацію. Наразі росіяни фактично "закрили" Азовське море. Вони плювали на міжнародне право й під приводом перманентних воєнних навчань не допускають кораблі інших держав до нього.

Воєнний злочин РФ онлайн, 18+:

Зухвалий напад у нейтральних водах поблизу Керченської протоки на українські кораблі 25 листопада 2018 року довів, що росіяни втратили межі адекватності й здатні на воєнні злочини заради збереження впливу у регіоні.

Дави их, бл...ь,

– представник російських ВМС у ході атаки на українські кораблі в Керченській протоці лаконічно формує російську геополітичну парадигму.

Напад на українських моряків 25 листопада 2018 року, на жаль, непоодинокий випадок, а лише один з епізодів повзучої окупації Росії. Також були незаконні захоплення українських цивільних кораблів, обстріл літаків, а також захоплення родовищ корисних копалин в українській частині шельфу Чорного моря. Окупанти у своїй безкарній нахабності дійшли до того, що захопили газові платформи в морі всього за 100 кілометрів від Одеси (це ті самі так звані "вишки Бойка").

До теми Чорне море не було й не повинне бути "російським озером"

У 2021 році Росія пішла ще далі – 23 червня окупанти здійснили психологічні атаки на британський есмінець HMS Defender, а наступного дня – на нідерландський фрегат Zr.Ms. Evertsen. Ці кораблі, а також американський есмінець USS Ross прибули до акваторії Чорного моря на запрошення України для участі у традиційних міжнародних навчаннях Sea Breeze 2021 та стали мішенями для російської гібридної військово-пропагандистської операції.

Навіть якби ми потопили цей корабель, складно було б уявити, що світ наблизився до межі Третьої світової війни. Тому що ті, хто робить це, знають, що не можуть вийти переможцями з цієї війни,

– російський президент Путін марить уявною величчю на "Прямій лінії" 30 червня 2021 року.

Все це показове брязкання зброєю було спрямоване на внутрішнього російського споживача. На цивілізований світ дії окупантів ніякого впливу не мали. Застаріла російська зброя – не конкурент сучасним кораблям НАТО. Згаданий вище британський HMS Defender легко б дав собі раду з російською старою бляшанкою Су-24М, яка нібито скидала бомби за курсом корабля Її Величності, а також з іншими літаками агресора.

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Велика Британія та Україна будуватимуть військові кораблі й бази для ВМС:

Уроки історії та сучасність

На що здатні російські ВМС ми побачили на прикладі авіаносця "Адмірал Кузнєцов", який зганьбився на весь світ своїм трагікомічним рейдом до Сирії та подальшою евакуацією. Наразі під Sea Breeze 2021 Росія проводить власні військові навчання, звісно, коштом російських пенсіонерів та нещасних громадян РФ, які знову, які і за часів СРСР, залишилися без газифікації власних будинків.

Гордість російського флоту:

Коштом простих росіян були збудовані нові кораблі та підводні човни, але всі ці "Колпіно" та інші плавзасоби лише нагадують про колосальний розрив у технологіях між Росією та цивілізованим світом й змушують проводити паралелі з Кримської війною 1853 – 1856 років, що завершилася ганебною поразкою для Царату.

Росія казиться:

Україна готується повернути своє:

Україна відмовилась бути частиною російського імперського проєкту (балагану) й нині з надією дивиться на Захід й розбудовує власні ВМС за стандартами НАТО та виходячи з суто практичних міркувань. У цьому нашій державі активно допомагають союзники – Велика Британія та США.

Також ніхто не забуває про загарбане росіянами у 2014 році. Якщо дипломати не домовляться про мирне вирішення питання, забирати своє доведеться українській армії за активної підтримки сьогоднішнього іменинника – Військово-морських сил ЗСУ.