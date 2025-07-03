Коридор акторки Аманди Сейфрід вражає стилем: які елементи "оживляють" мінімалістичний простір

Естетика мінімалізму має значну актуальність з різних причин, зокрема через її універсальність і стійку привабливість. Прикладом цього є нью-йоркський будинок Аманди Сейфрід, який демонструє органічний і сучасний дизайн.

Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Коридор Аманди Сейфрід

Незважаючи на те, що простір коридору Аманди Сейфрід має стриманий вигляд, він розширюється та стає цікавим завдяки архітектурним особливостям, таким як вигнуті дверні прорізи, які вносять елемент грайливості.

Крім того, килимок з геометричним візерунком додає текстуру і глибину до мінімалістичної частини простору.

Акценти зі світлого дерева на дверних рамах в оселі Аманди підкреслюють білі стіни, надаючи їм тонкої текстури і водночас створюючи візуальний фокус.

Крім того, використання візерункового або фактурного покриття в коридорі, як, наприклад, чорно-білого килима Аманди, слугує чудовим елементом для пожвавлення та "розбиття" нейтрального простору.