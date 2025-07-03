Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Коридор Аманды Сейфрид

Несмотря на то, что пространство коридора Аманды Сейфрид имеет сдержанный вид, он расширяется и становится интересным благодаря архитектурным особенностям, таким как изогнутые дверные проемы, которые вносят элемент игривости.

Кроме того, коврик с геометрическим узором добавляет текстуру и глубину к минималистичной части пространства.

Акценты из светлого дерева на дверных рамах в доме Аманды подчеркивают белые стены, придавая им тонкой текстуры и одновременно создавая визуальный фокус.

Кроме того, использование узорчатого или фактурного покрытия в коридоре, как, например, черно-белого ковра Аманды, служит прекрасным элементом для оживления и "разбиения" нейтрального пространства.