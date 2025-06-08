Так, оформление интерьеров в этом стиле остается едва ли не самым популярным. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @blink.design.

Смотрите также Эти 3 цвета не стоит использовать в интерьере гостиной

Как сделать интерьер минималистичным

Если вы предпочитаете пространство, наполненном светом, цените четкие линии и гармоничность сочетания всех элементов с цветовой гаммой, то, скорее всего, вы являетесь поклонником интерьера в стиле минимализм.

Дизайнер рассказала, как сделать интерьер минималистичным.

Экологическое потребление. Минимализм – это сознательный выбор иметь меньше вещей, чтобы иметь больше пространства.

Дизайнер обратила внимание на цвета. Она советует выбирать сочетание не более двух-трех цветов в интерьере, например базовый и акцентный. В таком случае пространство вашего дома будет иметь минималистичный вид.



Стоит выбирать сочетание не более 3 цветов / Фото Unsplash (Spacejoy)

Используйте закрытые системы хранения – все на своих местах и никакого визуального шума.

Также стоит оставить "воздух в интерьере". То есть, чтобы сохранить ощущение легкости, не следует перегружать комнату массивной мебелью и вещами.