Дизайнеры интерьера рекомендуют избегать определенных цветов краски, которые могут отвлечь от желаемой атмосферы в этом помещении. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Цвета, которые не стоит использовать в гостиной

Надежда Воттс, директор и основательница Nadia Watts Interior Design, отмечает, что оттенки серого были очень популярными еще десять лет назад. Однако она отмечает, что в современном дизайне серый редко является оптимальным выбором для декора гостиной. Она замечает, что в современном контексте серый часто может восприниматься как скучный.

Ему не хватает характера и яркости, особенно на стенах. Он делает все монотонным, ему не хватает визуальной интересности и он выглядит плоским,

– отмечают дизайнеры.

Подумайте о том, чтобы отказаться от выбора ярких белых тонов и заменить их более нейтральными, которые придают глубину и характер. Белые цвета с серым или синим оттенками могут создать холодную атмосферу в вашем пространстве. Вместо этого выберите нейтральную палитру с кремовыми или бежевыми оттенками – они создадут теплую и уютную атмосферу.



Ярко белые оттенки – не лучший выбор для гостиной / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

К неоновых оттенков, таким как ярко-розовый, аквамариновый и лаймово-салатовый, следует подходить с осторожностью. Эми Пельтье, директор и основатель Peltier Interiors, советует не использовать чрезмерно яркие цвета в жилых помещениях.

По ее словам, эти оттенки могут казаться слишком интенсивными или резкими, особенно в таких помещениях, как гостиная, где расслабление имеет первостепенное значение. Хотя использование этих динамичных цветов в небольших декоративных элементах может усилить визуальный интерес, их нанесение на стены может отвлечь от успокаивающей атмосферы, которая обычно желательна в таких помещениях.