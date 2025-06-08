Так, оформлення інтер'єрів в цьому стилі залишається чи не найпопулярнішим. Про це пише 24 Канал з посиланням на @blink.design.

Дивіться також Ці 3 кольори не варто використовувати в інтер'єрі вітальні

Як зробити інтер'єр мінімалістичним

Якщо ви віддаєте перевагу простору, наповненому світлом, цінуєте чіткі лінії і гармонійність поєднання всіх елементів з колірною гамою, то, швидше за все, ви є шанувальником інтер'єру в стилі мінімалізм.

Дизайнерка розповіла, як зробити інтер'єр мінімалістичним.

Екологічне споживання. Мінімалізм – це свідомий вибір мати менше речей, щоб мати більше простору.

Дизайнерка звернула увагу на кольори. Вона радить обирати поєднання не більше двох-трьох кольорів в інтер'єрі, наприклад базовий та акцентний. В такому випадку простір вашої оселі буде мати мінімалістичний вигляд.



Варто обирати поєднання не більше 3 кольорів / Фото Unsplash (Spacejoy)

Використовуйте закриті системи зберігання – все на своїх місцях та ніякого візуального шуму.

Також варто залишити "повітря в інтер'єрі". Тобто, щоб зберегти відчуття легкості, не слід перевантажувати кімнату масивними меблями та речами.