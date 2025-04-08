Один із найдорожчих маєтків, що належить голлівудській зірці, продають за 65 мільйонів доларів

Мегамаєток у Беверлі-Хіллз, побудований Марком Волбергом, знову виставлений на продаж за 68 мільйонів доларів. У 2023 році актор продав його бізнес-магнату Сюй Хану за 55 мільйонів доларів, хоча раніше просив за нього 87 мільйонів доларів.

Актор володів мегамаєтком понад десять років. У 2009 році він купив землю за 8,25 мільйона доларів і за 5 років побудував там розкішний особняк у французькому стилі, передає 24 Канал із посиланням на Mansion Global.

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Який всередині маєток Волберга

Цей трирівневий будинок площею 30 500 квадратних футів поєднує європейську елегантність із сучасними зручностями: у ньому 12 спалень, 20 ванних кімнат, а також ексклюзивні приміщення – парадний вестибюль із подвійними сходами, двоповерхова бібліотека, кінотеатр, винний льох і тренажерний зал.

На території площею 6,2 акра є майданчик для гольфу на п'ять лунок із піщаними пастками, водоспад дров'яний басейн у стилі грота, скейт-парк і баскетбольний майданчик.

Який вигляд має будинок, побудований Волберга / Фото Anthony Barcelo