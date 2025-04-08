Дизайнерка інтер'єру поділилася, що не радила б робити у спальні

Спальня – це місце для відпочинку та комфорту. Домовласники завжди стараються зробити максимально стильний і водночас затишний дизайн.

Дизайнерка Анна Бойко у своєму тіктоці розповіла, що не радила б робити у спальні, інформує 24 Канал.

Дивіться також Найпоширеніша помилка при виборі ліжка: як її уникнути

Що дизайнер інтер'єру не радив би робити у спальні

Якщо ваша спальня передбачає лише місце для сну, тобто там немає ні гардеробу, ні шафи, немає місця для роботи, я б вам ніколи не радила робити наступну річ – ідеться про люстри,

– розповіла Анна.

Якщо це місце виключно для відпочинку та для підготовки для сну, то вона радила б не робити люстру на стелі, тому що лежачи на ліжку, "вона (люстра – 24 Канал) просто буде вас сліпити".

Дизайнерка підкреслила, що це дискомфортно і вона б радила зробити бра або торшер або настільну лампу.



Можна встановити бра чи торшери в спальні / Фото Unsplash

"Це буде набагато комфортніше для ваших очей і підготовки вашого організму до відпочинку", – зазначила вона.

Вона також розповіла, які ж бра тоді обирати. За її словами, завжди є запит від замовника.

Так, є люди, які читають в ліжку, тож тут треба передбачити додаткове світло, яке має направлений потік світла. Крім цього, є приклади комбінації – розсіюваного світла та направленого, кожне з яких виконує окремі функції.

Також є ще інший варіант бра – це коли воно більш декоративне. Дизайнерка розповіла, що вона завжди просить замовників ставитись до світильників не лише як до приладу, яке дає світло, а ще як до декоративного елемента інтер'єру.

Нагадаємо, раніше фахівець розповідала, що б вона ніколи не зробила як дизайнер інтер'єру у своїй оселі.