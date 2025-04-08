Дизайнерка інтер'єру поділилася, що не радила б робити у спальні
- Дизайнерка радить уникати встановлення люстри в спальні, що призначена виключно для відпочинку.
- Вона рекомендує використовувати бра, торшер або настільну лампу для комфортнішого освітлення та підготовки до сну.
Спальня – це місце для відпочинку та комфорту. Домовласники завжди стараються зробити максимально стильний і водночас затишний дизайн.
Дизайнерка Анна Бойко у своєму тіктоці розповіла, що не радила б робити у спальні, інформує 24 Канал.
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Що дизайнер інтер'єру не радив би робити у спальні
Якщо ваша спальня передбачає лише місце для сну, тобто там немає ні гардеробу, ні шафи, немає місця для роботи, я б вам ніколи не радила робити наступну річ – ідеться про люстри,
– розповіла Анна.
Якщо це місце виключно для відпочинку та для підготовки для сну, то вона радила б не робити люстру на стелі, тому що лежачи на ліжку, "вона (люстра – 24 Канал) просто буде вас сліпити".
Дизайнерка підкреслила, що це дискомфортно і вона б радила зробити бра або торшер або настільну лампу.
Можна встановити бра чи торшери в спальні / Фото Unsplash
"Це буде набагато комфортніше для ваших очей і підготовки вашого організму до відпочинку", – зазначила вона.
Вона також розповіла, які ж бра тоді обирати. За її словами, завжди є запит від замовника.
Так, є люди, які читають в ліжку, тож тут треба передбачити додаткове світло, яке має направлений потік світла. Крім цього, є приклади комбінації – розсіюваного світла та направленого, кожне з яких виконує окремі функції.
Також є ще інший варіант бра – це коли воно більш декоративне. Дизайнерка розповіла, що вона завжди просить замовників ставитись до світильників не лише як до приладу, яке дає світло, а ще як до декоративного елемента інтер'єру.
Нагадаємо, раніше фахівець розповідала, що б вона ніколи не зробила як дизайнер інтер'єру у своїй оселі.