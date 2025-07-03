Стиль кухні Дженніфер Еністон задає тренд на 2026 рік: що у ньому особливого

Тренд сучасного рустику вже давно має популярність, але сьогодні він набуває виразно розкішного акценту. Яскравий приклад – кухня акторки Дженніфер Еністон.

Темна кухня Дженніфер Еністон, спроєктована дизайнером Стівеном Шедлі, є яскравим прикладом поєднання розкоші та сучасного рустикального стилю. Це дизайнерський підхід, який мистецьки об'єднує природне тепло з вишуканою елегантністю, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Кухня Еністон у стилі сучасної рустикальної розкоші

Розташована в будинку середини минулого століття, збудованому в 1965 році, ця кухня поєднує натуральні текстури з вишуканими оздобленнями. Найяскравіше – це насичена чорна палітра кольорів, яка додає глибини та драматизму.

Смачний контраст між світлими предметами на темному тлі підкреслює унікальні властивості матеріалів і тонкі деталі, які можна було б втратити у світлому, кольоровому просторі.

Кухня Дженніфер Еністон / Фото Insagram Jane Hallworth

Завдяки поєднанню тактильних елементів, чистих ліній і глибоких відтінків кухня Дженніфер Еністон демонструє, як сільський шарм і сучасна елегантність можуть чудово співіснувати. Ідеальним прикладом цього є барні стільці. Виготовлені з багатого фактурного дерева з виразним малюнком і ручним різьбленням, вони втілюють рустикальне ремесло в сучасному виконанні. Їхні витончені, майже архітектурні ніжки підносять їх вище за звичайний фермерський стиль, створюючи вишуканий і продуманий вигляд.

Ще однією яскравою особливістю є кухонний острів. Острів із "водоспадним" краєм та елегантною темною стільницею з каменю додає сучасного блиску й контрасту. Чисті лінії та гладке покриття відсилають до мінімалізму, а глибокий відтінок і масивність матеріалу надають дизайну заземленості та природної палітри – характерних ознак рустикального стилю.

Світлі дерев'яні кухонні шафи пом'якшують темну палітру, створюючи баланс. Їхній мінімалістичний дизайн без ручок відповідає сучасним тенденціям, а натуральний відтінок надає простору тепла й затишку – ключовий акцент на "рустикальність".

Ця кухня вдало поєднує форму й функціональність, простоту та вишуканість, вінтаж і сучасність.