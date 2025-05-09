Найсуперечливіший колірний тренд 2025: Джессіка Альба показала диван, який вибрала для вітальні

Відома акторка Джессіка Альба облаштувала свою вітальню у нейтральних тонах. Диван для цього простору вона вибрала у сірому кольорі, що є найсуперечливішим колірним трендом 2025 року.

Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Який диван вибрала Джессіка Альба

У виданні вказують, що останні тенденції кольорів диванів не включають сірий. Цей суперечливий колір колись був найпопулярнішим варіантом. Його витіснив фісташково-зелений (проривний колір 2025 року), гірчично-жовтий та освіжаючий французький синій.

Але є щось у сірому декорі, що ніколи не зникне. Важко сперечатися, що цей відтінок пасує до будь-якого кольору та може використовуватися для додавання глибини та вишуканості практично у всіх кімнатах.

Сірий – один із ключових кольорів, який Джессіка Альба використала у своєму будинку, і ця ретельно підібрана вітальня в нейтральних тонах є доказом універсальності цього неймовірного кольору "тихої розкоші".

Сірий доволі популярний серед кольорів, які вибирають домовласники для віталень. Але якщо ви працюєте з холоднішим тоном, вам потрібно контрастувати з теплішими, кремовішими тонами, радить Емілі Тодхантер, співдиректор Todhunter Earle Interiors.

Нейтральна колірна гама вітальні Джессіки Альби напрочуд тепла. Загалом сірий колір добре гармонує майже з усіма іншими відтінками, що робить його найбільш адаптивним нейтральним кольором і дає вагомі підстави для його популярності.