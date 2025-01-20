Камала Гарріс може планувати переїзд: яким буде її нове помешкання

20 січня Камала Гарріс припиняє бути віцепрезиденткою США. Очікується, що політикиня після завершення каденції планує оселитися на Мангеттені.

Чоловіка Камали Гарріс Дага Емхоффа бачили під час екскурсії по розкішній квартирі за 20 000 доларів на місяць у Верхньому Вест-Сайді в Нью-Йорку. Це викликало припущення, що подружжя планує переїзд, передає 24 Канал із посиланням на Realtor.com.

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Де може оселитися Камала Гарріс

Перебуваючи на посаді віце-президента президента Джо Байдена, Гарріс і її чоловік проживали без орендної плати у власності на території військово-морської обсерваторії США, яка довгий час використовувалася як офіційна резиденція віце-президента та їхніх родин. Перш ніж переїхати в помешкання, Гарріс найняла дизайнера Шейлу Бріджес, щоб вона змінила його інтер'єри, додавши кілька сміливих штрихів, зокрема яскраво-рожеві шпалери в бібліотеці.

Поки проводилися ці оновлення, Гарріс і Емхофф використовували офіційний пансіонат президента, відомий як Блер Хаус, як свою домашню базу у Вашингтоні.

Пара фактично не володіє власністю в місті після того, як продала квартиру у 2021 році.

Єдина нерухомість, якою володіє подружжя, – це великий будинок у Брентвуді. Його Емхофф придбав за 2,7 мільйона доларів у 2012 році, перш ніж вони з Гарріс одружилися у 2014 році.

Спочатку було припущення, що пара може переїхати на Західне узбережжя після інавгурації Трампа. Втім, тепер ходять чутки, що Гарріс та її чоловік хочуть отримати резиденцію на Східному узбережжі, хоча й тимчасову.

Так, Емхоффа бачили під час екскурсії по квартирі з трьома спальнями за 20 000 доларів на місяць у надзвичайно розкішному кондомініумі Park Loggia незадовго до церемонії інавгурації.

Довідка: Кондомініум – це система, в якій кожен поверх і квартира багатоповерхового будинку належать окремому власнику.

Наразі в розкішній будівлі можна орендувати кілька квартир, зокрема житло з трьома спальнями та 2,5 ванними кімнатами, яке коштує 18 500 доларів на місяць. Однак інші приміщення в будівлі раніше здавалися в оренду за 25 000 доларів на місяць, а одну квартиру на 26-му поверсі було здано в оренду за 19 950 доларів на місяць ще в 2022 році.

Куди може переїхати Гарріс / Фото Realtor.com

Додаткові переваги включають простору загальну зону на даху з видом на Центральний парк, фітнес-центр і студію йоги, ігрову кімнату, конференц-зал, приватну їдальню та симулятор гри в гольф.

Цілком можливо, що подружжя буде схильне до того, щоб отримати власність на східному узбережжі після того, як територія навколо їх резиденції в Брентвуді зазнала великих збитків під час лісових пожеж у Каліфорнії.