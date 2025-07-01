Всередині екзотичних ванн Камалії: золото, хмари на стелі та східна розкіш, – фото

Співачка Камалія Захур мешкає у розкішному маєтку. У ньому є кілька спалень, ванних кімнат, музична студія, масажний кабінет, кальянна.

Зірка провела екскурсію своїм помешканням. Особливу увагу у ньому привертають три ванні кімнати. Одна з них розташована просто у спальні, друга – традиційна арабська, передає 24 Канал.

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Ванна у спальні

Просто у спальні Камалії є ванна кімната. Простір, розташований під мансардним дахом, поєднує одразу кілька функцій: тут і зона джакузі, і м'який лаунж, і видимий перехід до спального простору. Погляд одразу привертають вбудовані у підлогу гідромасажні ванни з індивідуальними телевізорами – справжній приватний СПА-комплекс, розміщений прямо в кімнаті.

Ванна і спальні / Скриншот

Підлога викладена блискучою мозаїкою з золотистим переливом і дрібними вкрапленнями, що надає простору святкової урочистості.

М'які шкіряні дивани напівкруглої форми охоплюють лаунж-зону зі столиком на різьблених ніжках, оббитим велюром – усе стилізовано під неокласичний шик із бароковими акцентами.

Стіну прикрашають вишукані шпалери з азійськими сюжетами у жовто-золотавій палітрі, які гармонійно поєднуються з темними дамасковими вставками, дзеркалами та декоративними колонами з позолотою.

Окреме джакузі та хамам

Інтер'єр зони джакузі та хамаму в маєтку Камалії вражає еклектичною розкішшю, театральністю та східним шиком.

Простір із джакузі оформлено у стилі, що поєднує елементи орієнтального курорту та барокової декоративності.

Джакузі Камалії / Скриншот

Особливу увагу привертає стеля, розписана небом з хмарами, з позолоченим ліпленням та масивною центральною люстрою, що надає приміщенню вигляду приватного палацового СПА.

Уздовж стін – арочні панно з фресковими пейзажами та колонами, які нагадують сцену казкового дворця з "Тисячі й однієї ночі".

Плетені меблі з м'якими подушками створюють атмосферу відпочинку, а годинник у золоченій рамі та декоративні карнизи підсилюють відчуття розкоші.

Хамам витримано в більш стриманому, але вишуканому стилі. Стіни викладено мозаїчною плиткою з перламутровим ефектом, що м'яко відбиває світло та створює атмосферу релаксу. Вбудовані лавки, старовинний бронзовий змішувач і настінні світильники з орнаментом додають автентичного шарму східної бані.

Хамам Камалії / Скриншот