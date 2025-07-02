Тут відпочивають VIP-персони: Камалія показала гостьову спальню у своєму маєтку

Камалія Захур мешкає у величезному маєтку за 15 мільйонів доларів. Співачка провела екскурсію оселею.

Камалія розповіла, що до повномасштабного вторгнення приймала багато гостей. Співачка показала, де вона вкладала їх спати, передає 24 Канал.

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Гостьова спальня

Інтер'єр гостьової спальні в маєтку Камалії оформлений у вишуканому класичному стилі з виразним акцентом на королівську розкіш. Масивне ліжко з декоративними стовпчиками і різьбленими деталями, як і решта меблів у кімнаті – комод, дзеркало та шафа – виконані у світлих відтінках з позолотою, що надає інтер'єру відчуття палацової атмосфери.

Спальня для гостей у маєтку Камалії / Скриншот

Стіни оздоблені шпалерами з фактурним візерунком у теплій гамі, що гармоніює з глянцевою дерев'яною підлогою насиченого червонувато-коричневого кольору.

Скошена стеля з мансардним вікном наповнює простір м'яким природним світлом, пом’якшуючи загальну урочистість інтер'єру. Весь простір стриманий на вигляд, але й дорогий.