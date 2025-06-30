Ідеальні для спекотного літа: 4 кімнатні рослини, завдяки яким дихається легше

Кімнатні рослини – не лише декор. Деякі з них очищують повітря, поглинають алергени і навіть допомагають регулювати вологість у приміщенні. Деякі відлякують комах і роблять атмосферу приємнішою.

Якщо хочете дихати легше влітку й одночасно оновити простір, зверніть увагу на ці 4 рослини – вони найкраще підходять саме для спекотних літніх місяців, передає 24 Канал із посиланням на Cnet.

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Найкращі кімнатні рослини для очищення повітря

Потос (Epipremnum aureum) – "мраморна королева" або "диявольський плющ / Фото Pexels

Цей вид рослини не лише очищує повітря від формальдегіду, бензолу та толуолу, а й надзвичайно витривалий – ідеальний для садівників-початківців. Його потрібно поливати лише раз на 7 – 10 днів.

Зверніть увагу! Потос – отруйний для домашніх улюбленців при вживанні.

Спатифілум (Spathiphyllum), або "мирна лілія" / Фото Pexels

Назва пов'язана з білими квітами, що нагадують прапор капітуляції. Ця рослина видаляє з повітря формальдегід, бензол і чадний газ. Мирні лілії можуть виростати до 40 сантиметрів, не потребують прямого сонячного світла, але вимагають регулярного поливу.

Англійський плющ (Hedera helix) / Фото Pexels

Англійський плющ ефективно поглинає формальдегід (часто присутній у побутовій хімії) і зменшує кількість фекальних частинок у повітрі. Отруйний для тварин.

Гербера Джеймсона (Gerbera jamesonii) | Фото Pexels

Ця яскрава квітка очищує повітря від трихлоретилену та бензолу – речовин, що містяться в мийних засобах і розчинниках. Гербера потребує багато сонця і регулярного поливу, але є досить простою у догляді.

Яку рослину краще поставити в спальні?

Сансевієрія (зміїна рослина) – ідеальний вибір, бо виділяє кисень вночі, що допомагає краще спати.

Які рослини підходять новачкам?

Сукуленти – ідеальні для початківців. Вони витривалі, рідко потребують поливу, і доступні у багатьох варіантах дизайну.