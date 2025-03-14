Голова родини Кардашян вразила дизайнерів несподіваним поєднанням кольорів у вітальні

Блакитний, коричневий і жовтий – це кольори, які рідко можна побачити разом. Втім, світська левиця Кріс Дженнер вміло поєднує їх у вітальні за допомогою творів мистецтва, текстурованого дивана та аксесуарів журнального столика.

На перший погляд, комбінація жовтого, блакитного і коричневого може видаватися дивною і навіть непривабливою. Однак у вітальні Кріс Дженнер ці три відтінки доповнюють один одного, створюючи напрочуд затишну та гостинну атмосферу, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Дивіться також Емма Робертс продумала кожну деталь у своєму передпокої: як повторити її інтер'єр

У чому особливість колірної палітри у вітальні Дженнер

На одному із фото в Instagram Кріс Дженнер разом із Донателлою Версаче позують на тлі вітальні.

Затишний куточок для відпочинку включає шоколадно-коричневий оксамитовий диван, прикрашений срібними та коричневими подушками, а також бежеві штори на вікнах. Білий журнальний столик оздоблений великими синіми та жовтими книгами. За Кріс і Донателлою розташована картина в жовтих, синіх, коричневих і зелених відтінках, яка об'єднує всі ці кольори.

Який вигляд має вітальня Кріс Дженнер: дивіться фото

Чому ця незвична комбінація кольорів працює так добре? По-перше, в просторі поєднуються різні текстури, які збагачують дисонуючі, здавалося б, кольори та роблять їх взаємодоповнюючими. Диван – оксамитовий, подушки – металічні, стіни – матові, а штори – шовковисті. Разом це створює відчуття розкоші та тепла.

Крім того, дизайнери у захваті від того, як Кріс Дженнер використовує декор на журнальному столику, щоб додати яскравих відтінків. Замість того, щоб змішувати великі ділянки різних кольорів, що могло б мати занадто строкатий вигляд, вона обирає невеликі акценти, які роблять поєднання вишуканим і продуманим. Вибір улюблених книг для журнального столика та тепла свічка можуть допомогти наповнити несподівану колірну палітру продуманою, еклектичною енергією.

Ця рідкісна колірна комбінація працює у вітальні Кріс Дженнер так вдало також і тому, що основна частина кімнати залишається нейтральною. Кремові стіни та білий журнальний столик додають яскравості, створюючи баланс між більш насиченими кольорами в просторі.