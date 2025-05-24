Дизайнери кажуть "ні": чому не варто фарбувати стіни кухні в білий колір

Білий колір довгий час був традиційним вибором для дизайну кухні. Однак, зі зміною часів та появою сучасніших інтер'єрів, зараз багато дизайнерів виступають за відхід від цієї традиційної палітри.

Про це пише 24 Канал з посиланням на livingetc.

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Чому не варто фарбувати стіни кухні в білий колір

Попри те, що білий може здаватися "безпечним", універсальним тоном, це колір кухні, який вийде з моди у 2025 році.

Білі кухні здавна вважаються позачасовим варіантом, проте цей колір має кілька мінусів. Одним з головних недоліків є його вразливість до ознак щоденного зносу.

Кожен відбиток пальця, бризки соусу чи пил помітні, що робить регулярне чищення необхідним. З часом білі поверхні також можуть жовтіти або знебарвлюватися через сонячне світло, кулінарні олії та вологу,

– каже Ліндсі Олсон, директорка та засновниця Lulu Designs.

Білий колір також може мати занадто холодний і різкий вигляд. Хоча використання білого кольору на кухні може створювати відчуття відкритості та простору, він також може створювати холодну або клінічну атмосферу, особливо якщо відтінок надто різкий або якщо середовищу бракує тепла від доповнюючих елементів дизайну.



Кухня в білому кольорі може мати холодний вигляд / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Також білий колір може створювати занадто сильний контраст з іншими кольорами кухонних шаф.

Найбільша проблема, яку я бачу у використанні білої фарби на кухні, – це ледь помітний, але часто різкий розрив, який виникає, коли ви поєднуєте її з іншими білими елементами, такими як шафи або фартух,

– каже Ханна Голдберг, засновниця Hannah Charlotte Interiors.

Білий колір рідко є однаковим, оскільки він охоплює широкий спектр відтінків, від холодного синьо-сірого до теплого кремового. Коли ці варіації розташовуються поруч одна з одною, навіть ледь помітні розбіжності можуть стати очевидними. Відсутність узгодженості може призвести до того, що простір здаватиметься роз'єднаним, створюючи візуальний конфлікт. Такі невідповідності можуть відволікти від гармонії, яка є важливою для добре спроєктованої кухні.

Білі стіни можуть мати нудний вигляд. Хоча білий колір має безліч відтінків і варіацій, він може здатися дещо нудним, особливо у світлі зростаючої тенденції в сучасних будинках поєднувати колір і сміливі візерунки, в тому числі і в кухонних приміщеннях. Багато дизайнерів рекомендують власникам будинків розглянути можливість використання яскравих або земляних тонів для кухонних стін, щоб створити більш динамічну і привабливу атмосферу.

Білий колір стін може зробити кухню занадто яскравою. Важливим моментом є взаємодія білих поверхонь з освітленням. Надмірно білі стіни в поєднанні зі стандартним кухонним освітленням можуть створювати небажані відблиски.