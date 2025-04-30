Як стильно декорувати кухонні стільниці, не створюючи відчуття безладу

Одне з найпоширеніших запитань щодо оформлення кухні – як прикрасити стільниці так, аби вони не видавалися захаращеними, і на них було зручно працювати. Дизайнери розкрили кілька вишуканих ідей.

Виявляється, додавши невеликі предмети мистецтва, декоративний посуд чи навіть сезонні квіти, можна миттєво вдосконалити вигляд стільниць, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Як прикрасити кухонні стільниці за порадами дизайнерів

Використовуйте кухонне начиння як декор

Якщо на кухонних стільницях замало місця, то найкраще використовувати як декор кухонне начиння. Експерти радять обирати декоративні посуд та знаряддя. Варто подумати про предмети з кераміки, каменю, глини, дерева. Вони одночасно слугуватимуть сервірувальним елементом і акцентною деталлю.

Використовуйте кухонне начиння для декору стільниці / Фото Davonport

Оновіть вигляд за допомогою елегантних пляшок для мила

Одне з того, що миттєво здешевлює вигляд кухонних стільниць, – це неестетичні пластикові пляшки для рідкого мила або засобу для миття посуду. Вони стоять на видноті й часто не гармонують із загальним стилем кухні.

Щоб усунути цей недолік і водночас прикрасити кухонні поверхні, просто замініть звичайні пляшки на багаторазові флакони, які пасують до інтер'єру.

Прикрасьте стільницю красивими пляшками для рідкого мила / Фото McGee & Co

Дотримуйтеся мінімалізму

Чистота і порядок – головне при оформленні кухонних стільниць. Тому важливо не переборщити з декором. Потрібно додати лише одну – дві акцентні деталі, залишаючи достатньо простору для приготування їжі та прийому гостей.

Важливо не переборщити з декором / Фото Elizabeth Krueger Design

Декоруйте рослинами та квітами

Рослини і квіти у гарних горщиках та вазах швидко оживляють простір. Можна декорувати стільницю маленькими горшечками з травами, такими як розмарин, базилік і чебрець – вони не тільки прикрасять кухню, але й наповнять її заспокійливими ароматами.

Прикрасьте стільницю квітами / Фото Emma Lewis

Продовжіть стиль оформлення полиць на стільниці

Розширення стилю оформлення полиць на кухонні стільниці створює більше можливостей для стилізації й додає простору стильного, багатоярусного вигляду.

У цій кухні стільницю використовують як додаткову полицю, прикрашаючи її еклектичною сумішшю предметів / Фото Jan Baldwin

Використовуйте декоративні підноси

На великих поверхнях стільниць невеликі елементи декору можуть мати недоречний вигляд. Однак додавання декоративних підносів допомагає створити окрему зону для впорядкованого розміщення улюблених предметів та аксесуарів.

Підноси чудово підходять для розміщення ваз із квітами, підставок для напоїв та інших невеликих кухонних аксесуарів – вони збирають все в одному місці, залишаючи більше простору для приготування їжі. Крім того, піднос легко пересунути або прибрати, залежно від того, якою частиною кухні ви користуєтеся в даний момент.

Декоративний піднос на кухонній стільниці / Фото Elizabeth Krueger Design

Використовуйте багатошаровий підхід до декору

Багатошаровість – головний тренд 2025 року, особливо коли йдеться про матеріали та текстури на кухні. Ставте обробні дошки, картини або предмети різної висоти поруч для створення глибини і затишку.

У кухні на фото багатошарові, теплі дерев'яні обробні дошки додають простору характеру, а також ідеально доповнюють природний теракотовий відтінок фарби на стінах. Інші елементи, такі як квіти та плетений кошик, також надають текстури та глибини стильному сучасному кухонному простору.

Багатошарова кухня / Фото Michael Sinclair

Додавайте кольорові акценти

Розміщення яскравих предметів на кухні може створити красиві акценти та привабливі елементи контрасту в інтер'єрі.

У цій кухні прості деталі, такі як миска з фруктами та дерев'яні дошки для нарізання, витончено контрастують із синьою фарбою, додаючи простору ще більше кольору та виразності / Фото James Merrell

Дотримуйтеся єдиної теми, стилю або оздоблення

Дотримування певної теми при декоруванні полегшить вибір предметів, які ви хочете розмістити на кухонних стільницях. Вибір предметів одного кольору, стилю або текстури допоможе простору мати продуманий вигляд.

У цій кухні декоративні елементи на стільниці й полиці виконані в одному керамічному стилі / Фото Paul Raeside