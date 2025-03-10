Торшер від Louis Vuitton: як зробити своїми руками і зекономити 25 тисяч євро

Оригінальні деталі – це те, що доповнює інтер'єр дому і робить його унікальним. Наприклад, дорогі брендові декорації додають простору стилю та витонченості. Не усі можуть дозволити собі витратити кругленьку суму на брендовий декор, та це не означає, що дім повинен бути скучним і без декорацій.

Саморобна лампа виявилася кращою за оригінал

Користувачка тіктоку @somemoolah показала, як своїми руками повторила дизайн торшера від Louis Vuitton. Про це повідомляє 24 Канал.

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Анастасія розповіла, що ще у 2021 році у бутику Louis Vuitton в Парижі побачила торшер Totem Lumineux, у який просто закохалася. Лампа з різноколірних плафонів та на мармуровій підставці просто захопила дівчину. Однак така декорація коштує 25 тисяч євро.

Дівчина вирішила не засмучуватися через космічну ціну уподобаного торшера. Вона надихнулася брендовим дизайном і спробувала його повторити.

Як основу Анастасія обрала LED-палку також на мармуровій підставці. Вона наповнила її вінтажними плафонами і отримала просто приголомшливий результат. Торшер ідеально підійшов до інтер'єру вітальні і зробив його значно цікавішим.

Оригінальний торшер від Louis Vuitton та лампа, яку зробила користувачка мережі / Cкриншоти з відео

Користувачі мережі писали, що лампа дівчини вийшла навіть красивіша, аніж у Louis Vuitton. У коментарях під відео залишили десятки захопливих коментарів – усі хвалили дівчину за її винахідливість та вправність.

До речі, раніше ми писали, як відомий британський дизайнер переробив вінтажну табуретку з комісійного магазину.