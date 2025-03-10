Саморобна лампа виявилася кращою за оригінал

Користувачка тіктоку @somemoolah показала, як своїми руками повторила дизайн торшера від Louis Vuitton. Про це повідомляє 24 Канал.

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Анастасія розповіла, що ще у 2021 році у бутику Louis Vuitton в Парижі побачила торшер Totem Lumineux, у який просто закохалася. Лампа з різноколірних плафонів та на мармуровій підставці просто захопила дівчину. Однак така декорація коштує 25 тисяч євро.

Дівчина вирішила не засмучуватися через космічну ціну уподобаного торшера. Вона надихнулася брендовим дизайном і спробувала його повторити.

Як основу Анастасія обрала LED-палку також на мармуровій підставці. Вона наповнила її вінтажними плафонами і отримала просто приголомшливий результат. Торшер ідеально підійшов до інтер'єру вітальні і зробив його значно цікавішим.

Оригінальний торшер від Louis Vuitton та лампа, яку зробила користувачка мережі / Cкриншоти з відео

Користувачі мережі писали, що лампа дівчини вийшла навіть красивіша, аніж у Louis Vuitton. У коментарях під відео залишили десятки захопливих коментарів – усі хвалили дівчину за її винахідливість та вправність.

До речі, раніше ми писали, як відомий британський дизайнер переробив вінтажну табуретку з комісійного магазину.