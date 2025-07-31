Оригінальний дизайнерський рух 40 – 50-х років активно експериментував із формами й матеріалами, що кардинально переосмислило роль освітлення в домі. Саме тоді з'явилася знаменита люстра – невіддільна частина стилю mid-century modern.

Але часи змінюються: сьогодні ця люстра вважається вже втомленим кліше, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Чому люстра "Супутник" виходить із моди?

Світильник "Супутник" з лампочками Едісона отримав свою назву на честь радянського супутника — першого штучного об'єкта на орбіті Землі та символу космічної гонки 1950-х. Як і його прототип, люстра має центральну кулю, від якої в різні боки відходять "промені" – кожен із власною лампочкою на кінці. Така конструкція створює відчуття руху та дарує багато світла. Її часто встановлювали над обідніми столами або у вітальнях.

Попри те, що стиль mid-century modern вважається позачасовим – завдяки простим лініям, природним матеріалам і практичності – не всі його елементи витримали випробування часом. Люстра "Супутник" – саме такий виняток.

Цей стиль часто поєднує природні текстури з яскравими кольорами. Люстри ж типу "Супутник" зазвичай мають стандартні металеві оздоблення без кольорових акцентів. Крім того, вони є відвертим відлунням "атомної епохи", тому морально застарівають швидше, ніж інші елементи стилю середини ХХ століття.

Чому люстра "Супутник" вже не можна / Фото з відкритих джерел

Такі люстри є масивними і перевантаженими на вигляд в сучасних інтер'єрах.

Лампочки Едісона, які часто використовують із ними, випромінюють різке жовте світло, що може бути занадто агресивним. Нині ж у тренді – природні форми й матеріали, такі як дерево або ротанг.

Крім того, замість одного центрального світильника дедалі частіше застосовують концепцію багаторівневого освітлення – поєднання ламп, бра і підвісних світильників у різних зонах кімнати. Це дозволяє освітлювати лише окремі куточки, створюючи більш затишну атмосферу.