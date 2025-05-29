Стильно, але непрактично: 4 дизайнерських рішення, яких варто уникати

Існує безліч стильних дизайнерських рішень для інтер'єру, але не всі з них є практичними. Важливо ретельно зважити всі відповідні нюанси, перш ніж впроваджувати будь-який з цих дизайнів у свій інтер'єр.

Про це пише 24 Канал з посиланням на @blink.design.

Дивіться також Щоб не витрачати багато грошей: 4 способи, як можна "освіжити" затишну вітальню

Непрактичні рішення в інтер'єрі

Глянцева кухня. Вона вимагає постійного догляду за поверхнею, оскільки на ній легко помітні краплі води, відбитки пальців і частинки пилу.



Глянцеві фасади на кухні не дуже практичне рішення / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Чорна сантехніка. Чорна сантехніка наразі є популярним дизайнерським рішенням, проте важливо зазначити, що вона може бути досить примхливою в догляді. Вода, мило тощо можуть майже одразу залишити помітні плями. Така сантехніка має дорогий вигляд, але поки не почнете використовувати мийні засоби.

Підсвітка тіньового плінтусу по всій квартирі. Це є не дешевим рішенням і однозначно стильним. Однак, можливо, воно не повністю продумане, оскільки така підсвітка, може чітко показувати пил, що є на підлозі.

Білі дивани. Білі дивани можуть створити вражаючу естетику в житловому просторі. Однак з часом вони можуть потребувати значного догляду.