Маєток зірки "Звіяні вітром" продають за 42 мільйони доларів: фото зсередини

Особняк має площу понад 1200 квадратних метрів і розташований у Беверлі-Гіллз. Резиденція у стилі французького відродження колись була домом для Енн Разерфорд – акторки, яка знімалась у серії фільмів про Енді Гарді в 1930–40-х роках разом із Міккі Руні та зіграла сестру Скарлетт О'Гара у стрічці "Звіяні вітром".

Будинок був спроєктований відомим архітектором Полом Вільямсом і завершений у 1938 році. Спочатку він був збудований для мера Беверлі-Гіллз і забудовника Едварда Пола Денцеля. Точна дата, коли Разерфорд і її чоловік Вільям Дозьє переїхали сюди, невідома, але в маєтку вони проводили численні весілля, через що будинок отримав прізвисько "Каплиця Ґрінвей", передає 24 Канал із посиланням на Mansion Global.

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Який всередині маєток зірки "Звіяні вітром"?

Останній раз нерухомість була продана у 2018 році за 27,625 мільйона доларів.

Гостей у будинку зустрічає вестибюль з паркетом у ялинку та елегантними сходами. Прямо за входом – формальна їдальня з панорамними вікнами, що виходять на ділянку. У будинку також є простора вітальня, бібліотека та більярдна з дерев’яними панелями, оздобленими у стилі ар-деко за мотивами дизайнера Еміля-Жака Рюльмана.

Маєток всередині / Фото Nils Timm for Sotheby's International Realty

На першому поверсі також розташований бар із дерев'яним оздобленням та ранкова кімната з оригінальним каміном і шпалерами XVIII століття. Кухня з мармуру має картату підлогу в чорно-білих тонах, дві мийки, дві духовки та обідню зону з вікнами.

На другому поверсі – головний люкс із двома мармуровими ванними кімнатами: одна – з дерев'яними вставками, інша – у білому й чорному камені, з ванною біля вікна з видом на верхівки дерев. Є також дві гардеробні, лаунж-зона з видом на доглянутий сад, кабінет, сімейна кімната та ще чотири спальні з окремими ванними.

Маєток розташований на ділянці площею понад пів акра, оточений зрілими деревами та рослинами. На території є овальний басейн з водоспадами, дерев'яним настилом, а також будиночок біля басейну з критим баром і спа-зоною.