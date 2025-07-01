Як облаштувати "розумний" дім без шкоди для естетики

Автоматизація дому більше не фантастика з фільмів про майбутнє – вона вже тут. Найскладніше – зрозуміти, з чого почати, особливо тим, хто не надто розбирається в технологіях.

Homes and gardens підготував покроковий посібник для початківців про те, як створити власний розумний дім, передає 24 Канал.

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Як облаштувати розумний дім

Переконайтеся, що Wi-Fi працює на відмінно

Перше, що потрібно перевірити – це якість бездротового з'єднання. Інакше розумні пристрої можуть працювати з перебоями через нестабільний сигнал.

Можливо, доведеться інвестувати у підсилювач Wi-Fi або репітер, який розширить зону покриття. Але якщо саме інтернет-підключення в оселі повільне, або підсилювач розміщено занадто далеко від роутера, це не допоможе. Тож перед тим, як витрачати гроші, зверніться до провайдера за порадою.

Інвестуйте в віртуального помічника

Додайте в оселю віртуального помічника / Фото Marshall

Розумні колонки – ідеальна відправна точка, адже з ними можна керувати іншими пристроями голосом. На ринку є кілька популярних моделей, і кожна має свої переваги.

Колонка слухає ваші команди й може керувати освітленням, термостатами, камерами спостереження тощо. Вона також допоможе з організацією щоденних справ: додасть події в календар, нагадає про зустріч, підкаже маршрут на роботу, або прочитає рецепт у реальному часі.

Створіть атмосферу з розумним освітленням

Розумне освітлення – це недорого і легко налаштовується. Ви можете купити розумні лампи або підключити вже наявну проводку до системи керування.

Після встановлення просто з'єднайте лампи зі смартфоном через додаток. Ви зможете вмикати/вимикати світло дистанційно, створювати графіки, а також імітувати присутність у домі, коли вас немає.

Більшість розумних ламп ще й енергоощадні, що дозволяє економити на електроенергії.

Гарантуйте безпеку з відеодзвінком

Такі пристрої показують, хто стоїть біля дверей, і дозволяють говорити з ними, навіть коли вас немає вдома. Через додаток на телефоні можна переглядати відео в реальному часі або запис.

Деякі відеодзвінки навіть запускають інші дії: наприклад, змінюють світло в кімнаті чи активують камеру, коли хтось дзвонить у двері.

Додайте захист із розумним замком

Те, що колись бачили тільки в шпигунських фільмах, тепер доступно кожному – розумні замки вже реальність. Сучасні моделі мають безключовий доступ за допомогою смартфона, відбитка пальця чи коду. Ви навіть можете віддалено відкрити двері або надати доступ комусь на певний день.

Найкращі моделі використовують банківське шифрування і регулярно оновлюються для захисту від зломів.

Керуйте температурою з розумним термостатом

Встановіть вдома термостат / Фото Nest

Термостати не тільки зручні, а й економлять гроші – користувачі в середньому знижують витрати на опалення до 31%.

Вони складають графік обігріву чи охолодження відповідно до вашого режиму дня. Крім того, пристрій аналізує ваше споживання енергії та вартість. А ще термостат знає, коли вас немає вдома, і автоматично вимикає обігрів або охолодження.

Встановіть розумні розетки

Якщо бюджет обмежений – почніть із розумних розеток. Це недорогий і простий спосіб перейти до цифрової епохи. Ви можете підключити розетку до колонки з голосовим помічником і керувати технікою голосом.

Хоча здається, що додавання нових гаджетів лише збільшує споживання, насправді – навпаки: енерговитрати зменшуються.