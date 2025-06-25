Низькі настінні шафи не лише здешевлюють інтер'єр, а й створюють відчуття тісного і непривітного простору, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Дивіться також Ці кухонні стільниці втратили популярність у 2025 році

Чому треба обирати шафи до стелі

Низькі шафи візуально зменшують висоту кімнати. А це точно не те, чого прагнуть власники маленьких кухонь.

У минулому кухонні шафи виготовляли за стандартами, модульно — щоб зменшити витрати та пришвидшити виробництво. Стандартна висота ускладнювала встановлення шаф до самої стелі, тому короткі шафи – це очевидна ознака застарілого інтер'єру.

Якщо ви хочете позбутися коротких настінних шаф, найкращим варіантом буде замінити їх на шафи, що доходять до самої стелі. Однак це не єдине рішення.

Можна також замінити короткі шафи на:

відкриті полиці;

вінтажний елемент зберігання (наприклад, скляну вінтажну шафу, настінну полицю для тарілок;

Якщо ви поки не готові демонтувати й замінити короткі шафи, можна просто заповнити простір між шафами й стелею. Подумайте про те, щоб додати щось зверху. Це може бути декоративний карниз, молдинг або додаткові шафи, виготовлені під вже наявні.

Три способи позбутися коротких шаф / Фото deVOL Kitchens