Дизайнери розповіли про застарілі тренди кухонних стільниць. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Матеріалів для кухонних стільниць, які вийшли з моди у 2025 році

Деревина

Цього року дерев'яні кухонні шафи переживають відродження, пропонуючи тактильну якість і привабливий естетичний вигляд для кухонь різних розмірів і стилів. Оскільки вони продовжують бути популярними, стільниці з того ж матеріалу втрачають свою привабливість.

Відтак, в той час як популярність дерев'яних шаф продовжує зростати, привабливість дерев'яних стільниць, схоже, зменшується.

Споживачі все частіше віддають перевагу поверхням, які створюють додатковий контраст до теплоти деревини. Так, люди тяжіють до стільниць, які доповнюють їхні дерев'яні шафи, наприклад, світлі порцелянові, схожі на мармур



Люди обирають стільниці, що доповнюють дерев'яні шафи / Фото Unsplash

Плоскі, однотонні стільниці

Важливо враховувати не лише матеріали, але й їхній візуальний вплив на дизайн. Унікальні та виразні дизайни привертають увагу, а стільниці, яким бракує цікавості та індивідуальності здаються застарілими.

Ми також відходимо від плоских, простих стільниць,

– зазначає фахівець.

В інтер'єрах зі стриманою палітрою нейтральних тонів – наприклад, на білих кухнях (підкреслених тонкими контрастними елементами) дуже важливо знову викликати візуальний інтерес, що можна зробити за допомогою вибору стільниць.