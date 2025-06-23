Дизайнеры рассказали об устаревших трендах кухонных столешниц. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Материалы для кухонных столешниц, которые вышли из моды в 2025 году

Древесина

В этом году деревянные кухонные шкафы переживают возрождение, предлагая тактильное качество и привлекательный эстетический вид для кухонь разных размеров и стилей. Поскольку они продолжают быть популярными, столешницы из того же материала теряют свою привлекательность.

Поэтому, в то время как популярность деревянных шкафов продолжает расти, привлекательность деревянных столешниц, похоже, уменьшается.

Потребители все чаще отдают предпочтение поверхностям, которые создают дополнительный контраст к теплоте древесины. Так, люди тяготеют к столешницам, которые дополняют их деревянные шкафы, например, светлые фарфоровые, похожие на мрамор



Люди выбирают столешницы, дополняющие деревянные шкафы / Фото Unsplash

Плоские, однотонные столешницы

Важно учитывать не только материалы, но и их визуальное влияние на дизайн. Уникальные и выразительные дизайны привлекают внимание, а столешницы, которым не хватает интереса и индивидуальности кажутся устаревшими.

Мы также отходим от плоских, простых столешниц,

– отмечает специалист.

В интерьерах со сдержанной палитрой нейтральных тонов – например, на белых кухнях (подчеркнутых тонкими контрастными элементами) очень важно снова вызвать визуальный интерес, что можно сделать с помощью выбора столешниц.