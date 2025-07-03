Коридор актрисы Аманды Сейфрид поражает стилем: какие элементы "оживляют" минималистичное пространство
- В нью-йоркской квартире актрисы Аманды Сейфрид минималистичная и современная прихожая.
- Она характеризуется использованием натуральных материалов и сдержанных узоров, что создает элегантную эстетику.
Эстетика минимализма имеет значительную актуальность по разным причинам, в частности ее универсальность и устойчивую привлекательность. Примером этого является нью-йоркский дом Аманды Сейфрид, который демонстрирует органичный и современный дизайн.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.
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Коридор Аманды Сейфрид
Несмотря на то, что пространство коридора Аманды Сейфрид имеет сдержанный вид, он расширяется и становится интересным благодаря архитектурным особенностям, таким как изогнутые дверные проемы, которые вносят элемент игривости.
Кроме того, коврик с геометрическим узором добавляет текстуру и глубину к минималистичной части пространства.
Акценты из светлого дерева на дверных рамах в доме Аманды подчеркивают белые стены, придавая им тонкой текстуры и одновременно создавая визуальный фокус.
Кроме того, использование узорчатого или фактурного покрытия в коридоре, как, например, черно-белого ковра Аманды, служит прекрасным элементом для оживления и "разбиения" нейтрального пространства.