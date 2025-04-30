Эти ошибки допускают все: 4 вещи, которые делают не так во время оформления гостиной

Гостиная служит центральным местом в доме для отдыха и совместного времяпрепровождения в кругу семьи и друзей. Но для многих ее декорирование может быть настоящим испытанием, ведь иногда даже незначительная ошибка может нарушить общую гармонию пространства.

Есть по меньшей мере 4 ошибки, которых следует избегать во время декорирования гостиной. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Ошибки в оформлении гостиной

Выбор неподходящей мебели

Конечно, трудно спорить, что удобно выбрать диван, диван-кушетку и кресло, которые изготовлены из одинаковых материалов, но когда дело доходит до эстетики, это серьезная ошибка, которой действительно стоит избежать.

Выбирая мебель, важно создать баланс, красоту и захватывающий дизайн. Предметы должны сочетаться, но важно избегать целых одинаковых комплектов,

– объясняют специалисты.

Цель состоит в том, чтобы найти предметы, которые согласуются и дополняют друг друга, чтобы создать пространство, которое имеет разнообразие и визуальную привлекательность.



Стоит уделить внимание выбору соответствующей мебели / Фото Unsplash (Collov Home Design)

Покупка неудобной мебели

Даже если вам действительно нравится, как мебель может выглядеть в пространстве, недостаток комфорта – это большое "нет". Гостиная должна быть теплой, уютной и прежде всего комфортной, поэтому стоит избегать неудобной мебели.

Недостаточно мест для сидения

Одна из ошибок в большинстве людей, которые обустраивают гостиную, – это недостаточное количество мест для сидения. Даже если у вас небольшая комната, все равно нужно помнить о том, чтобы было место и для гостей. Поэтому, недостаточно разместить один диван и один журнальный столик, поэтому подумайте о том, чтобы добавить к пространству табуреты или пуфы. Они также могут поместиться под вашим журнальным столиком.

Игнорирование масштаба

Многие домовладельцы не осознают важности масштаба и пропорций при выборе мебели. Предметы, которые являются слишком большими, слишком маленькими или неправильно расположенными относительно друг друга, могут создать в комнате ощущение несбалансированности и неудобства. Это может повлиять на функциональность и эффективность пространства.