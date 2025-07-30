Профессиональные организаторы отмечают, что прихожая часто перегружена вещами, которые мешают создавать приветливую и уютную атмосферу. Они рассказали, как можно избежать типичных ошибок и сделать прихожую более функциональной.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Что профессиональные организаторы не хранят в прихожей?

Обувь, которая редко используется

Не стоит хранить всю семейную коллекцию обуви в прихожей, ведь это занимает очень много места и мешает при проходе в дом.

Решение: отберите только ту обувь, которую вы носите регулярно, например, несколько раз в неделю (кроссовки для прогулок – так, туфли для особых событий – нет). Сезонную обувь, например зимние сапоги в прихожей летом или шлепанцы зимой, лучше перенести в шкаф и разместить рядом с другой сезонной одеждой.

Верхняя одежда не по сезону

Хранение осенних пальто или курток в прихожей летом только загромождает пространство, которое можно использовать эффективнее.

Решение: оставляйте в прихожей только актуальную для сезона одежду, а остальные убирайте в гардероб или другие места, где вы храните одежду.

Избыток декора

Прихожая – это проходная зона, поэтому лучше, чтобы декор там был минималистичным.

Решение: выберите несколько ключевых элементов – стильное зеркало, картину, вазу с цветами или растениями или практичный поднос для ключей и мелочей. Избегайте избыточных вещей, которые создают визуальный хаос и уменьшают место для необходимых вещей.



Не стоит размещать слишком много декора в прихожей / Фото Kathryn Lager Design Studios / The Wildset Hotel / Maya Oren

Сумки и рюкзаки

Прихожая часто становится "складом" для сумок, кошельков и рюкзаков, которые накапливаются на крючках или полках.

Решение: регулярно просматривайте сумки, оставляя только те, что используете ежедневно. Остальные храните в другом месте, чтобы освободить пространство и сохранить опрятность.