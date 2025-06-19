Это сделает ваш дом дороже на вид: дизайнеры выделили одну вещь

Обустраивая свой дом или квартиру, домовладельцы тщательно подбирают различные элементы, такие как мебель, цвета стен или декор. Но иногда многие пренебрегают небольшими штрихами, которые могут очень влиять на внешний вид пространства.

В частности, речь идет о фурнитуре. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой homes and gardens.

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Вещь, которая сделает ваш дом визуально дороже

В процессе проектирования дома главный акцент обычно делается на основных элементах, таких как цветовая гамма, выбор мебели или напольного покрытия. Хотя эти решения, несомненно, важны, дизайнеры утверждают, что именно меньшие, но необходимые детали могут значительно улучшить общую визуальную привлекательность дома.

Именно эти вещи, по их словам, могут сделать дом визуально дороже.



Фурнитура очень влияет на вид пространства / Фото Unsplash (Collov Home Design)

Дизайнеры единодушно определили фурнитуру, в частности дверные ручки, ручки шкафов и выдвижных ящиков, как важный компонент, что может повысить изысканность и гармоничность пространства. Эта, казалось бы, незначительная деталь может существенно повлиять на восприятие жилья.

Фурнитура действительно может сделать пространство ярким,

– отмечает одна из дизайнеров.

Конечно, нужно выбирать удобную фурнитуру, чтобы вам было комфортно открывать двери или какие-то ящики. В общем, ручки могут добавить характера пространства и придать другой вид мебели.

Поэтому, фурнитура выходит за рамки простой функциональности, служа эффективным средством для улучшения пространства.