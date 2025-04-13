Не выбрасывайте старый календарь: из него можно создать невероятное украшение

Страницы календаря или обложки, которые обычно печатаются на глянцевом и плотном картоне или бумаге, можно использовать для различных бумажных проектов. Например, сделать из них закладки, задекупажить что-то или вставить в рамку как настенное искусство.

Однако пользовательница Instagram @athomewithxin придумала гениальную идею – сохранить календарь в виде трехмерного украшения, которое будет радовать глаз еще много лет. Все, что понадобится для создания этой красоты – это плотная обложка календаря, режущий инструмент и немного белого клея, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как создать украшение из старого календаря

Хотя в этом DIY проекте используется обложка, можно также использовать внутренние страницы, если бумага достаточно плотная, чтобы держать форму.

Сначала нужно вырезать 20 кругов диаметром 5 сантиметров. Используй еще один круглый круг, чтобы по краям образовать треугольную форму. Этот круг будет шаблоном для сгибания других кругов – нужно загнуть края вверх, чтобы придать им трехмерности. Когда все части сформированы, начинай склеивать их. Из кругов нужно создать три большие детали. Две из них склеиваются вокруг центральной точки, а третья складывается в цепочку, которая потом замыкается в кольцо. Когда кольцо будет готово, приклей верхнюю и нижнюю части. Во время склеивания вставь ленту, веревку или проволоку – это будет петелька для подвешивания украшения.

Как сделать этот проект: смотрите пошаговое видео

Этот DIY проект создает замечательную елочную игрушку до конца года, но тот же принцип сборки можно использовать для других креативных рождественских декораций и сезонного декора. Сделай плоское дно из картона, а центральную и верхнюю часть используй для создания маленькой бумажной коробочки – идеальной для хранения мелочей на столе. К украшению также можно добавить декоративные элементы, например, маленькие жемчужины в центр каждого круга.