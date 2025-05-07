Чтобы всегда была идеальная чистота на кухне: 4 привычки, которые следует принять во внимание

У большинства людей кухня – является одной из самых грязных комнат из-за почти постоянного приготовления пищи и количества беспорядка, который может накапливаться во время приготовления. Неудивительно, что многие задаются вопросом "как некоторым людям удается иметь идеально чистые кухни всегда?".

Эксперты рассказали о нескольких привычек, которые помогают людям поддерживать чистоту в этом пространстве, чтобы вы могли добавить их в свой ежедневный список дел. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Что следует делать, чтобы кухня всегда была чистой

Минимизировать беспорядок на столешнице. Конечно не только он делает кухню неопрятной, но и значительно усложняет уборку от беспорядка и разливов, когда приходится вытирать вокруг (или под) контейнерами или бытовой техникой. В общем кухня выглядит гораздо чище, когда легко видно красивый фартук и столешницу, а не сплошной ряд кофемашин и фритюрниц.

Найти место для всего, что должно быть на кухне. Следует найти удобное место для каждой вещи на вашей кухне, будь то какая-то техника или даже специи. Хорошо сформированная система и четкий набор обозначений помогут вам держать все в порядке.



Есть несколько вещей, которые помогут держать кухню в чистоте / Фото Unsplash (Gul Fatima)

Уборка во время приготовления пищи. Это один из случаев, когда многозадачность имеет свои преимущества. Если вы можете убирать ненужные ингредиенты, поставить грязную посуду в раковину (или еще лучше, в пустую посудомоечную машину) и выбросить ненужные вещи в мусор, вам может просто остаться быстро помыть посуду и протереть поверхность столешниц.

Мытье посуды каждый вечер. После напряженного дня последнее, чтобы кто-то хотел бы делать после ужина, это мыть кастрюли и сковородки. Но просыпаться на следующее утро с полной раковиной грязной посуды точно не лучшее начало дня.