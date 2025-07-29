Каждое лето мы с интересом наблюдаем за новыми трендами в дизайне уличного пространства – от сливочно-желтого до фисташково-зеленого. Но при всей их привлекательности и легкости, классические цветовые сочетания остаются вне конкуренции.

Антитрендовый подход Деми Мур к оформлению открытого пространства базируется на классическом сочетании цветов, которое каждый может повторить, передает 24 Канал со ссылкой на The Homes and gardens.

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Как Деми Мур оформила террасу на крыше?

Актриса Деми Мур недавно поделилась кадром с крыши, где она провела уютный вечер в Нью-Йорке. В центре внимания – ее черно-белая полосатая мебель для улицы. Это сочетание двух самых вечных и элегантных цветов выглядит классически и не перегружает пространство.

Эта цветовая пара способна пережить любые временные тренды и оставаться актуальной еще много летних сезонов.

Дизайнеры в восторге от полосатых шезлонгов Дэми. В то же время они говорят, что подобного эффекта можно достичь, сочетая два однотонных предмета.

Шезлонги Деми Мур: смотрите фото