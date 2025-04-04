3 детали в интерьере, без которых дизайн будет не таким изысканным и дорогим на вид

Пожалуй, все, кто планирует сейчас или в будущем обустраивать свой дом просматривал картинки с Pinterest в поисках идеального интерьера. Однако, есть вещи, которые могут стать препятствием для желанного дизайна.

Так, люди часто не обращают внимание на небольшие детали, которые бросаются в глаза и могут создать "вау-эффект". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео в тиктоке дизайнера интерьера Анны Бойко.

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Детали, которые играют важную роль в дизайне

В сфере дизайна интерьера внимание часто сосредотачивается на таких аспектах, как цвет стен, выбор мебели и расположение освещения. Однако истинная суть хорошо продуманного пространства кроется в деталях.

Они являются маленькими, но мощными элементами, которые придают особый шарм и характер каждому пространству.

Первое – это ручки. Именно они создают этот завершенный вид вашего интерьера. Они добавляют не только красоты, но и личности пространства.

Ручки создают завершающий элемент в интерьере / Фото Unsplash

Второе – использование нестандартных конструктивных решений в очень стандартной мебели, такой как стеллажи, кухни, комоды и тому подобное. Это безусловно выглядит хорошо, ведь это нестандартно с различными сложными элементами.

Третье – это использование декоративных вставок. Их можно использовать как на полу, так и в мебели, и на стенах с плиткой.

Поэтому, именно такие мелкие маленькие маленькие вещи придают невероятного вида вашему интерьеру и придают ему "вау эффекта". Казалось бы, что все эти вещи кажутся настолько мелкими и несущественными, но они точно имеют значительное влияние на эстетику пространства.