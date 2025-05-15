Коридор в квартире Дмитрия Кулебы будто настоящая художественная галерея

В доме Дмитрия Кулебы – длинный коридор, похожий на художественную экспозицию. В нем полно декоративных элементов, картин и книг.

Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и его вторая половинка, соучредитель известного книгоиздательства, Светлана Павелецкая, для проекта "По домам" провели экскурсию по своему дому. Особое внимание привлекает интерьер коридорного помещения, передает 24 Канал.

Смотрите также Гостиная Дмитрия Кулебы – идеальный пример современного интерьера с украинским характером

Изысканный коридор в квартире Кулебы

Коридор в доме супругов очень длинный. Светлана Павелецкая говорит, что они используют его как экспозицию. Стены украшены картинами, каждая из которых имеет подсветку. Также вдоль стен расположены стеллажи с любимыми книгами пары и декоративными фигурками.

Все стены и двери окрашены в белый цвет, что визуально расширяет пространство и придает ему чистоты и света.

Эскурсия по коридору супругов / Скриншот

Центральная часть потолка имеет декоративную вставку теплого терракотового оттенка с абстрактным геометрическим узором в белом цвете. Это добавляет художественного акцента и разбавляет монотонность белых стен.

Декор потолка имеет свою историю. Во время работы над одним дизайнерским проектом Павелецкой понравились потолочные обои, которые создает известная нью-йоркская художница. Впрочем, они стоили очень дорого. Тогда Павелецкая попросила украинскую художницу нарисовать этот принт с обоев у себя на потолке.

Встроенные потолочные светильники с круглыми абажурами обеспечивают мягкое и равномерное освещение по всей длине коридора.

В коридоре также есть встроенные шкафы с одеждой / Скриншот

В целом коридор производит впечатление ухоженного, продуманного пространства с интеллигентной и творческой атмосферой.