Самый противоречивый цветовой тренд 2025: Джессика Альба показала, какой диван выбрала для гостиной

Известная актриса Джессика Альба обустроила свою гостиную в нейтральных тонах. Диван для этого пространства она выбрала в сером цвете, что является самым противоречивым цветовым трендом 2025 года.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Какой диван выбрала Джессика Альба

В издании указывают, что последние тенденции цветов диванов не включают серый. Этот противоречивый цвет когда-то был самым популярным вариантом. Его вытеснил фисташково-зеленый (прорывной цвет 2025 года), горчично-желтый и освежающий французский синий.

Но есть что-то в сером декоре, что никогда не исчезнет. Трудно спорить, что этот оттенок подходит к любому цвету и может использоваться для добавления глубины и изысканности практически во всех комнатах.

Серый – один из ключевых цветов, который Джессика Альба использовала в своем доме, и эта тщательно подобранная гостиная в нейтральных тонах является доказательством универсальности этого невероятного цвета "тихой роскоши".

Серый довольно популярный среди цветов, которые выбирают домовладельцы для гостиных. Но если вы работаете с холодным тоном, вам нужно контрастировать с более теплыми, кремовыми тонами, советует Эмили Тодхантер, содиректор Todhunter Earle Interiors.

Нейтральная цветовая гамма гостиной Джессики Альбы удивительно теплая. В общем серый цвет хорошо гармонирует почти со всеми другими оттенками, что делает его наиболее адаптивным нейтральным цветом и дает веские основания для его популярности.