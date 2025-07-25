Роскошное ранчо Джима Керри: где актер живет уже более 30 лет

Джим Керри снова нашел покупателя на свой давний особняк в Лос-Анджелесе. Актер впервые выставил дом на продажу в 2023 году. Теперь звезда продает особняк на 10 миллионов долларов меньше – за 18,75 миллиона.

Керри приобрел этот дом в 1994 году, когда вышли три его культовые комедии: "Эйс Вентура: Розыск домашних любимцев", "Маска" и "Тупой и еще тупее", передает 24 Канал со ссылкой на Mansion Global.

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Где жил Джим Керри?

Ранчо Джима Керри в стиле 1950-х на улице Тайгертейл было построено в 1951 году. Оно имеет более 930 квадратных метров жилой площади, 5 спален, кинотеатр в стиле ар-деко, застекленную веранду и террасу с бассейном и собственным водопадом.

На улице также есть крытый внутренний дворик у бассейна, тропинки, дорожки среди садов и медитационная площадка в отдаленной лесистой зоне.

Объект также охватывает теннисный корт, гостевой дом и здание у бассейна с баром.

Какой внутри дом Керри / Фото Simon Berlyn for Sotheby's International Realty