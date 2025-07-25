Роскошное ранчо Джима Керри: где актер живет уже более 30 лет
- Джим Керри нашел покупателя для своего поместья в Лос-Анджелесе за 18,75 миллиона долларов.
- Особняк площадью 930 квадратных метров охватывает 5 спален, кинотеатр, террасу с бассейном, теннисный корт и медитационную площадку.
Джим Керри снова нашел покупателя на свой давний особняк в Лос-Анджелесе. Актер впервые выставил дом на продажу в 2023 году. Теперь звезда продает особняк на 10 миллионов долларов меньше – за 18,75 миллиона.
Керри приобрел этот дом в 1994 году, когда вышли три его культовые комедии: "Эйс Вентура: Розыск домашних любимцев", "Маска" и "Тупой и еще тупее", передает 24 Канал со ссылкой на Mansion Global.
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Где жил Джим Керри?
Ранчо Джима Керри в стиле 1950-х на улице Тайгертейл было построено в 1951 году. Оно имеет более 930 квадратных метров жилой площади, 5 спален, кинотеатр в стиле ар-деко, застекленную веранду и террасу с бассейном и собственным водопадом.
На улице также есть крытый внутренний дворик у бассейна, тропинки, дорожки среди садов и медитационная площадка в отдаленной лесистой зоне.
Объект также охватывает теннисный корт, гостевой дом и здание у бассейна с баром.
Какой внутри дом Керри / Фото Simon Berlyn for Sotheby's International Realty