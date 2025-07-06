Квартира Джорджа Клуни в Нью-Йорке за 6 миллионов долларов: какая она внутри – фото

Во время выступлений в бродвейском хите "Спокойной ночи, и удачи" 64-летний актер несколько месяцев жил в роскошных двухкомнатных апартаментах в Mandarin Oriental Residences на Пятой авеню. Сейчас почти идентичное жилье в том же элитном доме выставлено на продажу за чуть менее чем 6 миллионов долларов.

Клуни наслаждался лучшими удобствами в полностью меблированной арендованной квартире, передает 24 Канал со ссылкой на Realtor.com.

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Где жил легендарный Клуни

Сам дом предлагает услуги класса люкс: спа-салон, бассейн на крыше, а также возможность резервирования столиков в ресторане Boulud Privé, которым руководит шеф-повар с мишленовской звездой Дэниел Булюд.

Среди других роскошных удобств – косметические процедуры и массажи, которые можно заказать непосредственно в апартаменты для максимальной приватности.

Точная сумма, которую Джордж Клуни заплатил за проживание, не разглашается, но сейчас двухкомнатные апартаменты с двумя ваннами в этом доме сдаются за потрясающую сумму – 40 000 долларов в месяц.

Главная спальня – это оазис спокойствия с кроватью king-size, встроенным рабочим столом и щедрым местом для хранения вещей. Ванная комната в спа-стиле включает двойную раковину, большую ванну и паровой душ. Вторая спальня, создана для комфорта и стиля, имеет две полноразмерные кровати и дизайнерское изголовье.

На фотографиях апартаментов Клуни – изысканный и сдержанный современный интерьер и роскошные удобства.

Где жил на Бродвее Клуни / Фото Mandarin Oriental Residences

Как ранее сообщал New York Post, Джордж Клуни и его жена уже приобрели жилье в Нью-Йорке – элитную квартиру в новостройке. Однако пока неизвестно, или она все еще им принадлежит, или же Клуни решил остановиться в Mandarin Oriental, чтобы быть ближе к театру Winter Garden, где проходил спектакль.